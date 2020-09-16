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Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!

Konya'da yaşanan kadına şiddet olayında araya girip Ayşe Dırla ile Özgür Duran'ı ayırmak isteyen Kadir Şeker, Özgür Duranı kalbinden bıçaklamıştı. Yaşanan olayın ardından tutuklanan Kadir Şeker hakkında 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 17:04
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
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Yaşandığı zaman Türkiye’nin birinci gündemi olan Kadir Şeker cinayetinde mahkeme kararı belli oldu. Konya’da sevgilisini döven Özgür Duran’ı engellemeye çalışan Kadir Şeker, yaşanan arbedede Özgür Duran’ı kalbinden bıçaklamıştı. Öğür Duran’ın ölümünden sorumlu olarak tutuklanan Kadir Şeker’in yargılanma sürecinde 19 yıl hapis cezası alması istenmişti.

Haksız tahrik altında kasten adam öldürme


Haksız tahrik altında kasten adam öldürme gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker için Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklama yapıldı. Kadir Şeker’in 12 ile 18 yıl arasında hapis cezası alacağını açıklayan Savcı, haksız tahrik indirimi kapsamında en yüksek indirimin Kadir Şeker için uygulanacağını duyurdu.

5 Şubat’ta Konya’da yaşanan olayda, sevgilisini döven Özgür Duran’ı gören Kadir Şeker, ikilinin arasında yaşanan olayı sonlandırmak ve ikili arasındaki arbedeyi bitirmek adına duruma müdahil oldu. Çıkan arbedede Özgür Duran’ı kalbinden bıçaklayan Kadir Şeker, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor

Kasten adam öldürme suçundan yargılanan Kadir Şeker için ömür boyu hapis cezası istendi. Hakkında bu duruma göre iddianame hazırlanan Kadir Şeker’in 12 ile 18 yıl arası ceza alması bekleniyor. Yasak bıçak nedeniyle de yargılanacak olan Kadir Şeker, 6 ay ile 1 yıl arasında da bu durumdan dolayı yargılanacak.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 17:04
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Anahtar Kelimeler:
CinayetÖzgür DuranKadir Şeker
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