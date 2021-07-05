Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı'nın fotoğrafları

Muğla, Marmaris'te inşası devam edilen Yazlık Saray'ın görüntüleri ortaya çıktı. Sözcü ekibinden İsmail Şahin'in haberine göre Okluk Devlet Konuk Evi olarak adlandırılan saray değeri 640 milyon TL. 2018 - 2021 yılları arasında yapılan projenin görüntülerini miar Şefik Birkiye paylaştı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatilleri için gittiği konutun yerine yapılan Yazlık Saray, 92 dönümlük arazi üzerine yapıldı.

Yazlık Saray'ın yanında personel lojmanaları yer alırken çevredeki 10 bin 966 metrekarelik ala ise özel kum ve çakıllarla tamamlandı. Yazlık Sarayı'n olduğu yerde ayrıca 5 farklı boyutta yapı yer almaktadır.

Yazlık Saray'ın plajı yapılırken dinlenmek isteyen kişiler için de bungalıv evler yapıldı. Bunun yanında denize girmek isteyen kişiler için de Bungalov evlerinin uç kısmına iskeleler inşa edildi. Büyük gizlilik içinde tamamlanan proje Rönesans tarafından inşa edilmişti. 300 odası bulunan Yazlık Saray'a bu zaman kadar pek çok devlet insanı konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl Anavutluk Başbakanı Edi Rama ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’i Yazlık Saray'da ağırlamıştı.

Yazlık Sarayı'nın mimarı olan Şefik Birikiye bu projeden önce de pek çok projeye imza atmıştı. Birikiye Taksim Camii, Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Emlak Konut GYO'nun Halkalı'daki Bizim Mahalle projesi ile İstanbul Merkez Bankası binasını da tasarlamıştı.