İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorusu Kabine toplantısı sonrası cevap bulacak!
Son Dakika
Kurban Bayramı tatili kaç gün...
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...

Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı'nın fotoğrafları

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi, Yazlık Saray'ın yapımı 2019'da sona ermişti. Projenin mimarı Şefik Birkiye Yazlık Saray'ın ilk görüntülerini paylaştı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 19:06
Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı'nın fotoğrafları
Takip Et:

Muğla, Marmaris'te inşası devam edilen Yazlık Saray'ın görüntüleri ortaya çıktı. Sözcü ekibinden İsmail Şahin'in haberine göre Okluk Devlet Konuk Evi olarak adlandırılan saray değeri 640 milyon TL. 2018 - 2021 yılları arasında yapılan projenin görüntülerini miar Şefik Birkiye paylaştı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatilleri için gittiği konutun yerine yapılan Yazlık Saray, 92 dönümlük arazi üzerine yapıldı.

Yazlık Saray'ın yanında personel lojmanaları yer alırken çevredeki 10 bin 966 metrekarelik ala ise  özel kum ve çakıllarla tamamlandı. Yazlık Sarayı'n olduğu yerde ayrıca 5 farklı boyutta yapı yer almaktadır.

Yazlık Saray'ın plajı yapılırken dinlenmek isteyen kişiler için de bungalıv evler yapıldı. Bunun yanında denize girmek isteyen kişiler için de Bungalov evlerinin uç kısmına iskeleler inşa edildi. Büyük gizlilik içinde tamamlanan proje Rönesans tarafından inşa edilmişti. 300 odası bulunan Yazlık Saray'a bu zaman kadar pek çok devlet insanı konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl Anavutluk Başbakanı Edi Rama ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’i Yazlık Saray'da ağırlamıştı.

Yazlık Sarayı'nın mimarı olan Şefik Birikiye bu projeden önce de pek çok projeye imza atmıştı. Birikiye Taksim Camii, Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Emlak Konut GYO'nun Halkalı'daki Bizim Mahalle projesi ile İstanbul Merkez Bankası binasını da tasarlamıştı.


Son Güncelleme: 05.07.2021 19:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FotoğrafYazlık Saray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Emekliye seyyanen zam var mı? Temmuz 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Emekliye seyyanen zam var mı? Temmuz 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi

Popüler Haberler

Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihleri belli oldu
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
Show TV 30 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi
Show TV'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 1 Temmuz 2021 Perşembe
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.