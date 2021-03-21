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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ‘kadınları korumaktan taviz verdiği’ anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir” denilerek sosyal medyada verilen tepkilere karşı açıklama yapıldı.

21 Mart 2021 Pazar 23:19
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması geldi
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İstanbul sözleşmesinin feshedilmesinin ardından tepkiler gelmeye başlamış ve sosyal medyada özellikle kadın kullanıcılar bu kararı eleştirmiştiler. Tepkilerin artmasıyla birlikte neden bu şekilde karar alındığı merak edilmiş ve bir açıklama beklenmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan alınan bu kara ile ilgili yazılı açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada Türkiye’nin, 20 Mart 2021 tarihinde tek taraflı olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği belirtildi. İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesinin herhangi bir tarafın Avrupa Konseyi'ne bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetmesine izin vermekte olduğu ve bilindiği üzere Türkiye, kadının toplumdaki statüsünü koruma ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etme konusundaki güçlü bağlılığını göstererek İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olduğu aktarıldı.  Başlangıçta kadın haklarının güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesinin Türkiye’nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edildiği, Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene dayandığı belirtildi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ciddi endişeleri olan tek ülkenin Türkiye olmadığı öte yandan Avrupa Birliği'nin 6 üyesi (Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya ve Slovakya) İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamadıkları eklendi. Polonya da eşcinsel grupların toplumsal cinsiyet hakkındaki fikirlerini tüm topluma empoze etme girişimini gerekçe göstererek sözleşmeden çekilmek için adımlar attığı ve  İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ‘kadınları korumaktan taviz verdiği’ anlamına gelmediği Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyeceği ifadeleri söylendi.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tüm kadınların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edeceğini kuvvetli bir şekilde vurgulamakta ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle hükümetin gündeminin ilk sıralarında olacağının altını çizmektedir. Türkiye, bugüne kadar kadın haklarını desteklemek ve iyileştirmek için birçok somut adım attığı ve bu mekanizmalar hala yürürlüktedir. Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni reformları da hayata geçireceği ve  Türkiye’nin bundan sonra da tüm kurum ve kuruluşlarıyla toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm ve önlemlere odaklanacağı, bu amaçla yürütülmekte olan çalışmaları güçlendirecektir ifadelerine yer verildi. Bu hukuki mekanizmalar arasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yanı sıra Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yer almaktadır. Türkiye ayrıca Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne (CEDAW) taraftır. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin tasarladığı, desteklediği ve uygulamaya aldığı dönüm noktası niteliğindeki kanun da dâhil olmak üzere, kadına yönelik şiddetle mücadelede katı, etkili ve gerçekçi tedbirlerin uygulanması üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağı unutulmamalıdır denildi. Türkiye mart ayının başında açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında da aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı mevcut önlemlerin etkinliğini artırmak için ilave adımlar atacağı söylendi.

Aile içi şiddet ile mücadeleden asla vazgeçilmeyeceği kadınların korunması için türlü önlemin alınacağı ifade edilirken sözleşmenin fes edilme nedenleri tüm kamuoyu ile paylaşılarak verilen kararın nedenleri paylaşılmış oldu.



Son Güncelleme: 21.03.2021 23:19
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıAçıklamaIstanbul Sözleşmesi
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