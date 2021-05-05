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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'ya sert tepki!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Adnan Menderes'e benzeten CHP'li milletvekili Aykut Erdoğdu'ya tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan sert tepkiler merak edilmeye başlandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'ya sert tepki!
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CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ki söylemlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan sert tepki geldi. Açıklamalarında ‘Bilinmelidir ki, özlediğiniz günler geçmişte kaldı’ diyen Oktay’ın açıklamaları merak edilmeye başlandı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hedefinde geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile hükümet tarafından eleştirilen CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu vardı. Erdoğdu’ya sert bir tepki gösteren Oktay paylaşımında ‘Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır’ dedi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:05
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CumhurbaşkanıErdoğanCHPAykut ErdoğduCumhurbaşkanı YardımcısıFuat OktayTepkiPaylaşım
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