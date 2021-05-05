Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'ya sert tepki!

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ki söylemlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan sert tepki geldi. Açıklamalarında ‘Bilinmelidir ki, özlediğiniz günler geçmişte kaldı’ diyen Oktay’ın açıklamaları merak edilmeye başlandı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hedefinde geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile hükümet tarafından eleştirilen CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu vardı. Erdoğdu’ya sert bir tepki gösteren Oktay paylaşımında ‘Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır’ dedi.