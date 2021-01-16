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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs aşısı oldu
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Ülkemize gelen 3milyon doz CoronaVac aşısının test işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında aşılama işlemleri başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer siyasi isimlerde koronavirüs aşısını geçtiğimiz gün yaptırmışlardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da bugün koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu.

Türkiye’nin salgınla başarılı bir şekilde mücadele verdiğini söyledi

Aşı olmasından sonra açıklamalarda bulunan Oktay, Türkiye’nin aşılama sisteminin dünyada önek gösterilecek bir sistem olduğunu söyledi. Oktay, Türkeye’nin salgınla ilgili başarlı bir mücadele verdiğini söyledi.

Bu durumda sağlık sisteminin alt yapısının çok önemli olduğunu söyleyen Oktay, kısa zaman içinde hızlı bir şekilde aşılamanın yapıldığını ve Nisan ayına kadar kendi aşımızın çıkacağını düşündüğünü belirtti.



Son Güncelleme: 16.01.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayCoronaVAC
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