Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene katılmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 101. yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklarla beraber Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Selçuk Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzaladı. Ziya Selçuk’tan sonra Anıtkabir’i ziyarete gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak saygı duruşunda duruldu ve İstiklal Marşı okundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile beraber devlet erkanı da Anıtkabir’de gerçekleşen törene katıldı. Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı ise törene katılmadı. Tören katılan diğer isimler ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve milletvekilleri oldu.

Mustafa Şentop törenden sonra Misak-i Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Şentop, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, mazisi şeref ve faziletlerle dolu aziz milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 101. kuruluş yıl dönümünde, Milli Mücadele'mizin büyük komutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olan zatıalinizin manevi huzurundayız. Aziz milletimizin varlığına ve vatanına kastedilen karanlık bir dönemde Ankara'da milli bir diriliş hamlesi olarak toplanan ve Milli Mücadele'mizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşıdığı büyük mananın ve üstlendiği vazifenin idrakindeyiz."