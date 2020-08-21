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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında yer aldı

Dünya basını Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini 'Tarihi Keşif' başlığı altında duyurdu.

21 Ağustos 2020 Cuma 18:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında yer aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından haber dünya basınında da büyük ilgi gördü.


Dünya basınında tarihi keşif başlığıyla duyurulan haber Reuters haber ajansında “Erdoğan, Karadeniz'de tarihi Türk gaz keşfini açıkladı” başlığıyla verdi.Bu haberle birlikte doğalgaz alınan Rusya,İran ve AZerbaycana bağımlılığın azalması demek olduğu yorumları yapıldı.Dünya basınından AP haber ajansı,AFP haber ajansı,TASS ve KAthimeri gibi haber ajansları gündeminde bu müjdeli habere yer verdi.



Son Güncelleme: 21.08.2020 18:36
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Recep Tayyip ErdoğanDünya Basını
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