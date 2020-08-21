Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından haber dünya basınında da büyük ilgi gördü.

Dünya basınında tarihi keşif başlığıyla duyurulan haber Reuters haber ajansında “Erdoğan, Karadeniz'de tarihi Türk gaz keşfini açıkladı” başlığıyla verdi.Bu haberle birlikte doğalgaz alınan Rusya,İran ve AZerbaycana bağımlılığın azalması demek olduğu yorumları yapıldı.Dünya basınından AP haber ajansı,AFP haber ajansı,TASS ve KAthimeri gibi haber ajansları gündeminde bu müjdeli habere yer verdi.