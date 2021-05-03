Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Esnaf ve Emekliye destek paketi açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnaf ve emekliler için verilen müjde merak edilmeye başlandı. Kredi, kira ve hibe destekleri Başkan Erdoğan tarafından açıklanırken emekliler için de bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili yapılan açıklamalar merak edildi. TESKOMB tarafından sağlanan kredi ve taksit ödemeleri de eklendiğinde vatandaşa pandemi başından beri 200 milyar TL’lik destek paketi oluşturulduğu açıklandı.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla kredi kullanan vatandaşların pandemi de 70 milyar TL’lik bir borcu bulunduğu ve ödemelerin Temmuz ayına kadar ertelendiği açıklanırken yapılan açıklamalar esnafı mutlu etti. Gerek işçi gerekse iş yeri sahibini korumak için her yolu deneyeceklerini açıklayan Başkan Erdoğan işten çıkarma yasağının süresinin uzatılarak 17 Mayıs olarak belirlenen tarihin 30 Haziran’a ertelendiğini açıkladı.