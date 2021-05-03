İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Esnaf ve Emekliye destek paketi açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar merak edilmeye başlandı. Açıklamalarda Emekliler ve Esnaflar için yapılan yardımların toplam miktarı açıklanırken ertelenen ve yeniden düzenlenen paketler araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın esnaf ve emekliler için duyurduğu yeni destek paketleri ise araştırılıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Esnaf ve Emekliye destek paketi açıklamaları!
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnaf ve emekliler için verilen müjde merak edilmeye başlandı. Kredi, kira ve hibe destekleri Başkan Erdoğan tarafından açıklanırken emekliler için de bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili yapılan açıklamalar merak edildi. TESKOMB tarafından sağlanan kredi ve taksit ödemeleri de eklendiğinde vatandaşa pandemi başından beri 200 milyar TL’lik destek paketi oluşturulduğu açıklandı.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla kredi kullanan vatandaşların pandemi de 70 milyar TL’lik bir borcu bulunduğu ve ödemelerin Temmuz ayına kadar ertelendiği açıklanırken yapılan açıklamalar esnafı mutlu etti. Gerek işçi gerekse iş yeri sahibini korumak için her yolu deneyeceklerini açıklayan Başkan Erdoğan işten çıkarma yasağının süresinin uzatılarak 17 Mayıs olarak belirlenen tarihin 30 Haziran’a ertelendiğini açıkladı.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanEsnafEmekliDestek PaketiAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Popüler Haberler

Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Sokağa çıkma yasağında kuyumcular çalışıyor mu?
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Mayıs 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
Diş estetiği güncel fiyat listesi 2021
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk ne zaman başlıyor?
Mendirman Celaleddin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Menajerimi Ara canlı izle! Menajerimi Ara Menajerimi Ara 36.bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Menajerimi Ara son bölüm
ATV Beni Bırakma neden yok, neden yayınlanmıyor? Beni Bırakma yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta?
TV 8 canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Arıza dizisi Aslı kimdir? Sıla Gözüm doğum tarihi
Ankara-Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara-Sivas hızlı tren hattı son durum
Masum 408.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 89.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Bugün kimin maçı var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
Uzaktan banka hesabı nasıl açılır? 2021 Bankaya gitmeden hesap açma işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.