Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Esenler Belediyesine ziyaret!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camisinde düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törenin bitmesi sonrasında Esenler Belediyesine gitti. Eseneler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile bir araya gelen Başkan Erdoğan’ın ziyareti basına kapalı olarak yapıldı.
İstanbul Esenler Belediyesinde yapılan toplantının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul üzerine olduğu tahmin edilirken yetililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 21.02.2021 22:41