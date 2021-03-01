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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanımız 28 Şubat üzerine çeşitli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklama yapmak için kameraların karşısına geçti. Erdoğan, normalleşme sürecine geçilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Halısahalar, kafeler ve havuzlar gibi yerlerin açılacağı açıklandı. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında da değişiklikler yapıldı.

01 Mart 2021 Pazartesi 18:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen kabine toplantısının ardından çeşitli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanımız 28 Şubat üzerine çeşitli açıklamalar gerçekleştirerek bizleri aydınlattı. 28 Şubat’ta gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından toplam 24 yıl geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanımız, bu darbe girişiminin milletimizi hedef almış olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanımız haklı bir şekilde başa geçen bir hükümetin zorla istifa etmek için zorlandığı kirli girişimler doğrultusunda gerçekleştirilen bu darbe girişiminin ekonomimizi olumsuz bir şekilde derinden yaraladığını dile getirdi. Cumhurbaşkanımız 28 Şubat hadiselerini Türkiye’nin karşılaştığı gelmiş geçmiş en büyük soygunlardan birisi olarak nitelendirdi. Halkın parasının bankalar aracılığıyla çalındığı ve suçluların cezalandırılmadığı bu kara dönemin halkımız üzerine bir zulüm olduğu dile getirildi.

Birçok alanda halkımızın çeşitli zulümlerle karşı karşıya kaldığını aktaran Cumhurbaşkanımız bu kara günlerde başörtüsü kullanan birçok kadının, çocuklarının yemin törenlerine bile katılamadığını ve bazılarının kanser tedavisi bile göremediğini dile getirerek dönem üzerine konuştu. Aynı zamanda 15 Temmuz gününden bahseden Cumhurbaşkanımız o gün gerçekleştirilen cesaretler sayesinde bir tarihi destan yazıldığını dile getirdi. Vatandaşlarımızın kararlı olduğunu ve milletimizin bir daha bir 27 Mayısıs, 12 Eylül, 28 Şubat hadisesisin daha yaşanmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız aynı zamanda İnsan Hakları Eylem Planı’nın da yarından itibaren kamuoyuna paylaşılacağını dile getirdi. Toplam dokuz başlık altında birçok faaliyetin içerisinde bulunduğuna değinildi. Cumhur İttifakı olarak yeni ve sivil anayasa metninin en kısa süre içerisinde tamamlanıp vatandaşlara sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya çapında koronavirüs nedeniyle yaşanmakta olan küresel krize de değindi. Normalleşme süreci açısından çalışmaların devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanımız yeni koronavirüs önlemlerini de duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği duyuruldu. Uzun bir süredir uygulanmakta olan akşam 21.00 ile 05.00 arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği belirtildi. 8. ve 12. sınıfların ise yüz yüze eğitime geçeceği duyuruldu. Koronavirüs oranlarının daha az görüldüğü illerde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin başlayacağı fakat koronavirüs oranlarının yüksek olduğu illerde ise sadece liseler için yüz yüze sınavların uygulanacağı açıklandı. 

Restoran, kafeterya ve kıraathane gibi yerlerin koronavirüs oranının yüksek olduğu iller dışında diğer illerde saat sabah 07.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında kullanıma açık olacağı dile getirildi. Aynı zamanda koronavirüs oranının düşük olduğu illerde halı sahaların ve havuzların da faaliyete gireceği söylendi. Halı sahaların ve havuzların saat sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında açık olacağı dile getirildi. Kamunun çalışma saatlerinin ise Türkiye çapında normal hallerine döndürüleceği söylendi. 65 yaşın üstünde olan ve 20 yaşın altında olan vatandaşlarla ilgili düzenlemelerin ise koronavirüsün daha az rastlanıldığı illerde kaldırılacağı fakat koronavirüsün daha sık görüldüğü illerde ise arttırılacağı dile getirildi.

Koronavirüs kapsamında önemli olanın halkın sağlığı olduğu ve en kısa zaman içerisinde normalleşme sürecinin düzenli bir şekilde devam ettirilerek tamamlanacağı dile getirildi. Kuralların çiğnenmemesi adına daha sıkı denetimlerin yürütüleceği söylenerek en kısa zamanda normale dönmenin amaçlandığı aktarıldı.



Son Güncelleme: 01.03.2021 18:49
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