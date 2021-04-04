Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Değerlendirme Toplantısı yapacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın 5 Nisan 2021 Pazartesi yapacağı değerlendirme toplantısı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama larda ‘Sayın Cumhurbaşkanımız yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde değerlendirme toplantısı yapacaktır.’ denildi.

103 emekli amiralin gecenin geç saatlerinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Kanal İstanbul ile ilgili yayınladığıile ilgili hareketlilik sürerken AK Parti’nin Perşembe günü yapması beklenen MYK toplantısının, emekli amirallerin bildirileri nedeniyle erkene alındığı belirtildi.

Katıldığı televizyon programında detayları aktaran AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ‘Biz AK Parti olarak MYK toplantısını Perşembe günü yapacaktır. Ancak bu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı gerçekleştirilecek ve değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu durumda takındığımız ifadeleri güçlendirmek için doğru ve emin adımlar atacağız.’ dedi.