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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Değerlendirme Toplantısı yapacak!

103 Emekli amiralin Montrö Boğazlar sözleşmesi ve Kanal İstanbul ile ilgili yayınladığı bildiri sonrasında AK Parti harekete geçti. Perşembe günü yapılması planlanan MYK toplantısı öne çekilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapacağı açıklandı.

04 Nisan 2021 Pazar 21:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Değerlendirme Toplantısı yapacak!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Nisan 2021 Pazartesi yapacağı değerlendirme toplantısı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ‘Sayın Cumhurbaşkanımız yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde değerlendirme toplantısı yapacaktır.’ denildi. 

103 emekli amiralin gecenin geç saatlerinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Kanal İstanbul ile ilgili yayınladığı bildiri ile ilgili hareketlilik sürerken AK Parti’nin Perşembe günü yapması beklenen MYK toplantısının, emekli amirallerin bildirileri nedeniyle erkene alındığı belirtildi. 

Katıldığı televizyon programında detayları aktaran AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ‘Biz AK Parti olarak MYK toplantısını Perşembe günü yapacaktır. Ancak bu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı gerçekleştirilecek ve değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu durumda takındığımız ifadeleri güçlendirmek için doğru ve emin adımlar atacağız.’ dedi. 

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:22
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13 AmiralBildiriCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanDeğerlendirme ToplantısıAçıklama
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