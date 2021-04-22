Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan açıklamalarında 15 Temmuz'a değindi!

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan resmi tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz’a özel bir parantez açan Başkan Erdoğan’ın açıklamaları merak ediliyor.
Açıklamalarında 15 Temmuz’a özel bir parantez açan Başkan Erdoğan ‘Darbe, cunta ve vesayet girişimleri başta olmak üzere 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişiminden de kurtulan meclisimiz, milli iradenin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.’ Dedi.
Son Güncelleme: 22.04.2021 22:14