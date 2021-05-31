Cumhurbaşkanı kabinesini topladı! 81 il için karar vakti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinesini az önce topladı. Kabinenin masasına, 1 haziran'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin yol haritası, okulların durumu, hafta sonu kısıtlamaları gibi bir çok önemli konunun gelmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan'ın kamuoyuna detaylı açıklama yapması bekleniyor.

Kafe ve restonranlar nasıl açılacak ?

1 Haziran sonrasında başlayacak olan kademeli normalleşme ile birlikte uzun süredir paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların yarından itibaren mekan büyüklüğüne göre belirlenecek olan müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılmasına izin verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Restoran ve kafelerin kapalı alanlarında hizmet vermek izininin ise biraz bekletileceği, vaka sayılarının seyrine göre ilerleyen günlerde buna izin çıkabileceği aktarıldı.

Düğünlere izin çıkacak mı?

Kabine toplantısında yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerin başlatılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısı ve tedbirli şekilde izin verilmesi de planlanıyor. Kapalı alanlarda düğün yapılması ise bir süre daha yasak olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamaları esnetilecek mi?

Hafta içi akşam 21.00'da başlayan yasağın, gece saat: 23.59'a kadar esnetilmeside kabine gündemine alınacak. Haftasonu yasaklarının ise bir süre daha devam etmesi kuvvetle muhtemel duruyor.

Okulların durumu ne olacak ?

Kabinenin görüşeceği önemli konulardan biriside okulların durumu olacak. Kabinenin telafi eğitimi, yüz yüze eğitim gibi konularda bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda kararlar alması bekleniyor.