Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli Başiskele ilçesinde esnaflık yapmakta olan 73 yaşındaki yeğeni Ahmet Erdoğan Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Erdoğan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.

Kocaeli Derince Belediye Başkanı ve aynı zamanda geçmiş dönemde 3 dönem milletvekilliği yapan Zeki Aygün ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybeden yeğeni Ahmet Erdoğan’a rahmet dileyerek ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Elde edilen bilgilere göre Ahmet Erdoğan’ın cenazesi memleketi olan Rize Güneysu’ya gönderilecek. Ahmet Erdoğan memleketinde toprağa verilecek.