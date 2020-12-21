İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 73 yaşındaki yeğeni Ahmet Erdoğan, Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan'ın ailesine birçok önemli isimden başsağlığı ve sabır dilekleri geldi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli Başiskele ilçesinde esnaflık yapmakta olan 73 yaşındaki yeğeni Ahmet Erdoğan Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Erdoğan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.

Kocaeli Derince Belediye Başkanı ve aynı zamanda geçmiş dönemde 3 dönem milletvekilliği yapan Zeki Aygün ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybeden yeğeni Ahmet Erdoğan’a rahmet dileyerek ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Elde edilen bilgilere göre Ahmet Erdoğan’ın cenazesi memleketi olan Rize Güneysu’ya gönderilecek. Ahmet Erdoğan memleketinde toprağa verilecek.



Son Güncelleme: 21.12.2020 12:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19Ahmet ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran cinayet!
Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran cinayet!
Polisin dur uyarısına uymayan kişi beton bariyerlere çarparak kaza yaptı
Polisin dur uyarısına uymayan kişi beton bariyerlere çarparak kaza yaptı
Fırının asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
Fırının asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te yaşanan oksijen tüpü yangınında can kaybı 11'e yükseldi!
Gaziantep'te yaşanan oksijen tüpü yangınında can kaybı 11'e yükseldi!
İŞKUR, KPSS şartı olmadan 4.000 - 4.500 TL maaşla personel alacak!
İŞKUR, KPSS şartı olmadan 4.000 - 4.500 TL maaşla personel alacak!
Gaziantep'te silahını temizleyen polisin silahı ateş aldı polis memuru ağır yaralandı!
Gaziantep'te silahını temizleyen polisin silahı ateş aldı polis memuru ağır yaralandı!

Popüler Haberler

Mekatronik mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Fox TV canlı yayın akışı 21 Aralık 2020 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 21 Aralık 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
Yemin dizisine katılan Cansu Tuman kimdir? Feride karakteri kimdir?
Fizik Mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Enerji sistemleri mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
Vakıfbank 1000 – 10000 TL Temel destek ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama
Instagram’da beni engelleyenleri nasıl öğrenebilirim? Engelleyenleri görme işlemleri
SGK müşteri hizmetleri ve danışma hattı numarası kaçtır? SGK danışma hattı destek ve hizmetleri
TRT 1 canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV Öykü Gürman’la Günün Yemeği Programına katılmak için iletişim adresleri
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Babil yeni sezonda Ozan Güven olmayacak mı? Egemen karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Aralık 2020
Subay-Yedek Subay nasıl olunur? 2020 Subaylık başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2020 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.