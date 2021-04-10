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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçiye büyük destek!

Koronavirüs pandemisi yüzünden zor zamanlar geçiren çiftçiye devletten büyük destek geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toprak mahsulleri ofisine verdiği talimatla birlikte çiftçinin elinde bulunan 1 Milyon 200 bin ton patates ile birlikte 250 bin ton soğanın satın alınacağı bildirildi. Alınan kararda ayrıca 750 bin ton çeltiğin de alınacağı kaydedildi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçiye büyük destek!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle elinde mahsulleri kalan çiftçilere destek vermek için 'Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bir talimat verdi. Verine talimatla birlikte çiftçilerin elinde kalan toplam 1 milyon 200 bin ton patates ile birlikte 250 bin ton soğanın devlet tarafında satın alınacağı belirtili. Çiftçiler ayrıca ellerinde olan 750 bin ton çeltiği de devlete verebilecek.

Alınan kararla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin stoklarında bulunan patates ve kuru soğanların stok artışlarını önlemeye yönelik bir çalışma başlatıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte çiftçilerden kalan ürünleri satın alımın gerçekleşeceğini kaydetti. Bakan Pakdemirli, çiftçilerden alınan bu ürünlerin de ihtiyaç sahibi olarak belirlenen vatandaşlara da ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, üretimin yoğun olduğu ve depolanmaların fazla olduğu illerden başlanarak Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerden, üretici örgütleri tarafından 2020 yılına ait kalan tüm stok mahsulü patateslerin 25 kilogramlık çuvallanmış haline kilo başına 85 kuruş verileceğini belirtti Kuru soğanlarında tedarik ve dağıtım işlemleriyle ilgili çalışmaların başlatıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, TMO'nun aldığı tüm mahsullerin İl Valiliklerine bağlı sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından düzenli olarak yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak dağıtılacağını ifade etti.

 

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 16:20
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