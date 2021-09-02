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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni sosyal medya düzenlemesi maddeleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği yeni sosyal medya düzenlemesi belli oldu. Düzenleme teklifinin TBMM’nin açıldığı gün Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde…

02 Eylül 2021 Perşembe 02:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni sosyal medya düzenlemesi maddeleri belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretinin dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan yaptığı açıklamada sosyal medya için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ve bu düzenlemeyi Ekim ayında açılacak olan TBMM’nin açılması sonrasında Meclis Başkanlığı’na sunulacağını ifade etti.

Bireysel hak ve özgürlüklerin hiçbir şekilde zarar görmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düzenlemenin yasalaşmasıyla beraber sosyal medyadaki dezenformasyonun da önüne geçileceğini söyledi.

Sosyal Medya Düzenlemesinde Hangi Maddeler Yer Alıyor?

Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alan maddelere göre sosyal medya üzerinden yalan haber üreten bu haberleri yayan kişilere 5 yıl, hakaret içerikli paylaşım yapanlara ise 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu paylaşımları kaldırmamakta ısrar eden sosyal medya sağlayıcılarına ise 5.000.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Sosyal medya düzenlemesi iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi. AKP ve MHP bu öneriyi desteklerken CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi gibi muhalif partiler ise bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyorlar.

 


Son Güncelleme: 02.09.2021 02:23
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Anahtar Kelimeler:
Meclis BaşkanlığıTBMMSosyal Medya DüzenlemesiCumhurbaşkanı Erdoğan
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