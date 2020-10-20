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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim ve yerli aşı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılan ve tüm bakanların katıldığı kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrada yüz yüze eğitim ve yerli aşı konuları başta olmak üzere bir konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

20 Ekim 2020 Salı 20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim ve yerli aşı açıklaması!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılan ve tüm bakanların katıldığı kabine toplantısı bugün yapıldı.

Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Erdoğan, yüz yüze eğitim ve yerli aşı çalışmaları başta olmak üzere bir konu hakkında gelinen aşama ile ilgili olarak açıklamalar yaptı.

3 saati aşan toplantı sonrasında alınan karar ve görüşülen konular hakkında açıklama yapan Erdoğan'ın satır başları ise şu şekilde.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Yüz yüze eğitim ile ilgili olarak önemli detayları açıklayan Erdoğan 2 Kasım tarihi itibariyle ortaokullarda 5. sınıf ve liselerde 9.sınıfların yüz yüze eğitime başlayacaklarını duyurdu.

YERLİ AŞIDA İNSAN DENEYLERİ BAŞLIYOR


Yerli aşı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan önümüzde 2 hafta içinde önemli bir aşama olan insan deneylerine başlanacağını, bahar aylarında ise aşı meselesinin tamamen çözüleceğini anlattı.

DOĞALGAZ REZERVLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

 

Akdenizde bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili olarak konuşan erdoğan bulunan doğalgazın her metre küpünün halkın refahı için kullanılacağını altını çizdi.

TEMASLI KİŞİLER SIKI TAKİP EDİLECEK

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili olarakta konuşan erdoğan, 'Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak.' ifadelerini kullandı.

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 20:10
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KoronavirüsKabine ToplantısıYüz Yüze EğitimYERLİ AŞICUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMALARI
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