Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı!

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesine giden Kara Kuvvetlerine ait uçağın Çekmeceköy yakınlarına düşmesiyle içinde bulunan 10 asker şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Yaşanan acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı arayarak kazaya ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajının hemen ardından kazada şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş'ı arayarak başsağlığı diledi.
Son Güncelleme: 05.03.2021 01:30