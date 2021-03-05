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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı!

Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 10 askerimiz için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak detaylı bilgiler aldı. Erdoğan, daha sonra şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladı.

05 Mart 2021 Cuma 01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı!
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Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesine giden Kara Kuvvetlerine ait uçağın Çekmeceköy yakınlarına düşmesiyle içinde bulunan 10 asker şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Yaşanan acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı arayarak kazaya ilişkin bilgi aldı.

Kazanın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada şehit olan 10 askerimiz için bir taziye mesajı yayınladı. Şehit olan askerimiz için Allah'tan rahmet, aileleri ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı dileyen Erdoğan, yaralı olan ve hastanede tedavi altına alınan askerleimize de acil şifalar temennisini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajının hemen ardından kazada şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş'ı arayarak başsağlığı diledi.

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 01:30
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Anahtar Kelimeler:
BitlisHelikopter KazasıCumhurbaşkanı ErdoğanTaziye Mesajı
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