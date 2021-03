Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye’nin NATO için ne denli önemli olduğunu belirttiği açıklamalarından dolayı Twitter’den paylaşım yaptı.

We would like to thank the NATO Secretary General @jensstoltenberg for his objective evaluations on Euro-Atlantic security and defence matters.



https://t.co/kffP4sKDYS