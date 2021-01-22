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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrasında kısıtlama ve aşı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2021 Cuma 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrasında kameraların önünde cafe ve restoran kısıtlamaları, koronavirüs aşısı ve erken seçim söylentilerine yönelik önemli açıklamalarda buldundu.

10 MİLYON DOZ AŞI GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen 3 milyon doz aşının uygulanmasından sonra merak edilen diğer parti aşıların ne zaman geleceği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak Çin'den onayın verildiğini, sürecin devam ettiğini ve 10 milyon doz koronavirüs aşısının ikinci partisinin bu hafta gelebileceğini ifade etti.

RESTORANLARLA İLGİLİ KISITLAMALAR KALDIRILACAK MI?

Gündemde ki diğer bir konu olan kısıtlamalar ile ilgili olarak konuşan Erdoğan, özellikle restoran işletmecilerinin sert tedbirler ile açılma konusununda Pazartesi günü kabine toplantısında ele alınacağını ifade etti. Erdoğan,verilere göre değerlendirme yapılacağını ve başarılı bir şekilde ilerleyen süreci tekrardan başa döndürmek istemediklerini vurguladı.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Erken seçim söyletilerinede açıklık getiren Erdoğan seçim takvimin Haziran 2023 olduğunu bir kez daha vurguladı ve bu tarihten önce seçimin söz konusu olmayacağını ifade etti.

SİNCAR'A OPERASYON VAR MI?

Ortak operasyon vs. bunlarla ilgili olarak her zaman olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman dediği gibi 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ifadelerini kullandı

 

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 14:37
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CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanBaşkan Erdoğan
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