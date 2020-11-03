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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de yaşanan korkunç deprem sonrasında enkaz altında kalan ve mucizevi bir şekilde 91 saat sonra sağ salim kurtarılan 3 yaşındaki Ayda bebeğe geçmiş olsun dileklerini iletti.

03 Kasım 2020 Salı 13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 91 saat sonra depremin üzerinden 4 gün geçmesin karşın enkaz apartmanından sağ çıkarılarak herkesin mucize olarak adlandırdığı ve tüm Türkiye’ye umut olan Ayda bebek için geçmiş olsun dileklerini ileterek Ayda’nın hepimiz için umut olduğunu söyledi.


İzmir'de 4 gün önce yaşanan korkunç deprem sonrasında en çok zarar gören ve enkaza dönen apartmanlardan biri olan Rıza Apartmanı.Rıza Apartmanında 4 gündür süren hummalı çalışmalar neticesinden de çıkarılan cansız bedenler umutları tüketse de  4  gün sonra Depremin üzerinden geçen 91 .saatte tüm Türkiye'ye umut olan bir isim 3 yaşındaki Ayda bebek.

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 13:52
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Anahtar Kelimeler:
Ayda BebekSağsalim91. Saat
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