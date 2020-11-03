Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 91 saat sonra depremin üzerinden 4 gün geçmesin karşın enkaz apartmanından sağ çıkarılarak herkesin mucize olarak adlandırdığı ve tüm Türkiye’ye umut olan Ayda bebek için geçmiş olsun dileklerini ileterek Ayda’nın hepimiz için umut olduğunu söyledi.

İzmir'de 4 gün önce yaşanan korkunç deprem sonrasında en çok zarar gören ve enkaza dönen apartmanlardan biri olan Rıza Apartmanı.Rıza Apartmanında 4 gündür süren hummalı çalışmalar neticesinden de çıkarılan cansız bedenler umutları tüketse de 4 gün sonra Depremin üzerinden geçen 91 .saatte tüm Türkiye'ye umut olan bir isim 3 yaşındaki Ayda bebek.