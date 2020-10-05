Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime geçecek sınıfları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonucunda önemli açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar arasında sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarıyla ilgili önemli ayrıntılar yer aldı.

Yüz Yüze Eğitim Geliyor

Erdoğan açıklamalarında salgının hayata olan olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan pek çok teşviği hayata geçirileceğini ifade etti. İşsizlik ödeneği olarak yaklaşık 847 bin kişiye 4 milyar lira kadar bir destek verildiğini ve kısa çalışma ödeneğinden şimdiye kadar 3.5 milyon çalışanın faydalanarak toplamda 20 milyar liranın üstünde kaynak aktarıldığını bildirdi.

Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun gördükleri köy okullarında yüz yüze eğitimin başlaması için herhangi bir engel olmadığını belirten Cumhurbaşkanı ilkokul 2,3,4. Sınıflar, orta okul 8. Sınıflar ve lise son sınıfları için de yüz yüze eğitime geçeceklerini açıkladı. Ayrıca eğitimde yardımcı olması için ilk etapta 500 bin öğrenciye ücretsiz bir şekilde tablet dağıtımı yapılacağını da belirtti.