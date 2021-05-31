Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında kademeli normalleşme süreci kapsamında alınan kararları duyurdu.

1 Haziran tarihinden başlayacak olan kademeli normalleşme ile birlikte, korona virüs ile mücadele kapsamında bir önceki toplantılarda getirilen bazı kısıtlamalarda esnemeler yapıldı.

İşte yeni alınan kararlar ;

Sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi

Sokağa çıkma kısıtlamaları yarından itibaren hafta içi ve Cumartesi günleri saat:22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Paza günleri ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.

Esnaf masaya servis yapabilecek

MEB'in açıklama yapması bekleniyor

Lokanta, cafe ve restoranlar yarından itibaren akşam saat:21.00'e kadar masaya servis olarak açık kalabilecek, paket servis uygulaması ise 24.00'a kadar devam edecebilecek.

Üniversiteler 13 Eylül 2021 tarihinde yüz yüz eğitime başlayabilecek. Şu an için üniversiteler ve MEB'e bağlı okulllarda uzaktan eğitim devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Uzun süredir kapalı olan mekanlar açılıyor

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.