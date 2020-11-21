Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Covid-19 sürecinde 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa destek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na videomesaj yöntemiyle katılım göstererek burada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılım gösterdiği videomesajda, iş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar birçok alanda salgının artçı sarsıntılarına şahit olunduğunu ifade etti. Son zamanlarda bazı ülkelerde meydana gelen sokak olaylarının ardında, salgının ortaya çıkardığı adaletsizliklerin olduğuna inandığını söyledi. Bu tablonun ortaya çıkmasında küresel sistemin çözüm üretmek yerine sorun üretmesinin de etkili olduğunu belirtti.

Açıklamalarının devamında, uluslararası toplumun gereken dayanışmayı göstermediğine dikkat çeken Erdoğan Türkiye’nin şimdiye dek hiçbir din, dil ve ırk ayrımı yapmadan toplamda 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduğunu dile getirdi.