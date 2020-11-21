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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Covid-19 sürecinde 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa destek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videomesaj yöntemiyle katıldığı Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda Covid-19 sürecindeki çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türkiye'nin bu süreçte 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa destek olarak dayanışmayı amaçladığını ifade etti...

21 Kasım 2020 Cumartesi 22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Covid-19 sürecinde 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa destek oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na videomesaj yöntemiyle katılım göstererek burada önemli açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılım gösterdiği videomesajda, iş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar birçok alanda salgının artçı sarsıntılarına şahit olunduğunu ifade etti. Son zamanlarda bazı ülkelerde meydana gelen sokak olaylarının ardında, salgının ortaya çıkardığı adaletsizliklerin olduğuna inandığını söyledi. Bu tablonun ortaya çıkmasında küresel sistemin çözüm üretmek yerine sorun üretmesinin de etkili olduğunu belirtti.

Açıklamalarının devamında, uluslararası toplumun gereken dayanışmayı göstermediğine dikkat çeken Erdoğan Türkiye’nin şimdiye dek hiçbir din, dil ve ırk ayrımı yapmadan toplamda 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 21.11.2020 22:37
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanCovid-19
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