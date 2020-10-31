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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depremi, sonrasında geçmiş olsun ve taziye mesajları gönderen yardım talebinde bulunan ve hazır olduklarını belirten tüm dost ülkelere teşekkürlerini iletti.

31 Ekim 2020 Cumartesi 16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum'
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Van ilinde partisinin 7. Olağan il kongresinde konuştu.

İzmir’de dün gerçekleşen 6.6 şiddetindeki depremde 26 kişini vefat ettiğinden bahsederken 885 yaralının olduğundan ve bu yaralıların 15 kişisinin yoğun bakımda olduğunu söyledi. Tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmirli kardeşlerimizin yanda olduklarını ve yardım faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.


Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Geçmiş olsun ve taziye mesajları gönderen yardımlarını eksik etmeyen ve yardıma hazır olduklarını iletin tüm dost ülkelere teşekkürlerini iletti.

 

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 16:05
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Recep Tayyip ErdoğanTeşekkür Mesajı
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