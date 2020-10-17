Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküp oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisine düzenlediği ziyaretinde halka seslenerek bazı açıklamalarda bulundu. Herkesin merakla beklediği haberde yeni bir doğalgaz rezervini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceden bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ek olarak bu bölgede toplam 85 milyar metreküp yeni gaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Bu sevindirici haber ile birlikte Karadeniz’de bulunan toplam gaz rezervinin 405 milyar metre küp olduğu söylendi.

Doğu Akdeniz hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm gücümüzü kullanacağız diyerek mücadelemizi başarıya ulaştıracağız dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos'ta ilk doğalgaz rezervini açıkladıklarını ve bu müjdeli haber sonrasında çalışmalarına devam ettiklerini be yani bir müjdeli haber ile tüm halkın karşısında olduklarını ifade ederken toplam 85 milyar metreküp doğalgaz rezervi daha bulunduğunu söyledi. Sıradaki hedeflerinin bu doğalgazı kullanıma sokabilmek ve bunu için halkı çok bekletmeden 2023 yılında bu isteklerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Sondaj gemilerin dünya üzerinde bulunanların 1/5 ini oluşturduğunu eklerken en moden donanıma sahip olan sondaj gemilerin çalışmalarına son sürat devam ettiklerini ekledi. Hatta sahip olunan denizaltı robotu sayesinde denizlerin çok derinliklerinde elektrik ihtiyacını ve video görüntüler uzaktan kumanda ile hiçbir riske girmeden elde edilebileceğini açıklamalarına ekledi.

