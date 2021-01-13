Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram’dan ilk mesajını paylaştı!

Su tasarrufuna değinen Cumhurbaşkanı paylaştığı mesajda “Son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor” dedi.

Telegram üzerinden yaptığı ilk paylaşımda su meselesi ile önemli açıklamalara değinen Cumhurbaşkanı: ““Malumunuz, son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık.” ifadelerini kullandı. Çalışmalara ara verilmeden devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı su kullanımı için tasarruflu olunması gerektiğine tekrardan değindi. Bilinçli tüketimin vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı mesajını şu sözlerle durdurdu. “Devlet-millet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.