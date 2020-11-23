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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğse çarpışan tek NATO ülkesiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,G20 zirvesine video konferans yöntemi ile katıldı. Zirvede "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, itilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğse çarpışan tek NATO ülkesiyiz" dedi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğse çarpışan tek NATO ülkesiyiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesine Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemi ile katıldı. Bu sene G20 zirvesine dönem başkanlığı Suudi Arabistan tarafından yapılıyor.G20 zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamalarda bir çok konuya değindi DEAŞ’a değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu örgütle Suriye’de göğüs göğse yalnız çarpışan tek NATO ülkesi olduğumuzu bu çarpışmalar sonucunda bir çok yabancı teröristin yakalanarak evlerine gönderildiğini söyledi. Teröristlerin gezdiği birçok alanın güvenli hale getirildiğini 411 bini aşkın Suriyelinin ülkelerine geri gönderildiğini söylerken Libya Milli Mutabakat Hükümeti'ne sağlanan eğitim ve danışmanlık desteği ile ülkenin daha fazla iç savaşa sürüklenmesinin engellendiğine değinildi.

SON 6 YILDIR DÜNYADA EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKE TÜRKİYE


2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için 10 yıldan kısa bir süre olduğundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dönemleri iyi değerlendirmek gerektiğini, kaybedilen zamanın telafi edilmesi gerektiğini, salgın sebebiyle yoksulluk , eşitsizlik ve birçok sorunu daha da derinleştirdiğini ekledi.
Tüm dünyada savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye’nin son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu bunun yanında birçoğu Suriyeli olmak üzere, 4 milyonu aşkın yabancı uyruklu insanın ülkemizde misafir edildiğini ifade etti.Üstelik bunları yaparken vadedilen kaynakların gelmediğini ekledi.

“YAPTIĞIMIZ DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR ÇAĞRIMIZIN NE KADAR İSABETLİ OLDUĞU DAHA İYİ ANLAŞILMIŞTIR"

Dünya genelinde yaklaşık bir buçuk milyona ulaşan can kaybını, sadece covid-19 virüsünün ölümcül etkisine bağlamanın yanlışlığından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu  tablonun oluşmasında, küresel sistemin etkisi olduğunu  artık çözüm yerine sorun üreten, sorunları derinleştiren, çarpık yapısının payının bulunduğunu söyledi. Salgın, hem mevcut düzenin bu çarpıklıklarını gözler önüne serdiğini, hem de tüm insanların aynı gemide olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduğundan bahsetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli  Birleşmiş Milletler(BM) kürsüsünden sık sık yapılan  dünya beşten büyüktür çağrımızın ne kadar yerinde olduğunun daha iyi anlaşıldığını belirtti. Aynı şekilde, Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Dağlık Karabağ'a, Irak'tan Filistin'e kadar farklı cephelerde yürütülen hak, özgürlük ve adalet mücadelesinin önemi ortaya çıktığını . Hal böyleyken, ülkemizin attığı bu adımların, dolayısıyla eleştiriye, hatta itibar suikastine maruz kalmasını, iyi niyetli bir durum olmadığını ekledi.Öncelikli olarak kendi milli güvenliğimizi, kendi vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama almaya, ardından da bölgemizin ve gönül coğrafyamızın istikrar, huzur ve iç barışına taktı sunmaya çalışıldığını ifade ereken ,terör tehdidinin bertaraf edilmesi, itilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı göstereceğiz diyerek konuşmasına devam etti.

“SURİYE'DE DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞSE ÇARPIŞAN TEK NATO ÜLKESİYİZ"

DEAŞ ile Suriye’de göğüs göğse çarpışan tek NATO ülke olduğumuzdan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede yalnız bırakılmamıza karşı şimdiye kadar 8 binin üzerinde yabancı terörist savaşçının yakalandığını ve ülkelerine geri döndürüldüğünü ifade etti. 100 bine yakın kişinin ise ülke girişine izin verilmediğini ve güvensiz olan çoğu bölgenin güvenli hale getirildiğini ifade etti. Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı, soğukkanlı davranıldığını provokasyonların bu durumu etkilemediğini söyledi. Öte yandan Dağlık Karabağ'da 30 yıldır süren işgalin son bulmasına yardımcı olunduğunu, Her ne kadar zor günler yaşansa da bu günlerin geride kalacağını, Hz. Mevlana'nın bir sözüyle iletti.

“ÜLKEMİZİN BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİN EK 1 LİSTESİNDEN ÇIKARTILMASINI BEKLEDİKLERİNİ EKLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini bitirmeden ülkemizin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin ek 1 listesinden çıkartılmasını beklediklerini söylerken sözlerine ’ Çevre ile ilgili yatırımlarımızı sürdürürken, dijital teknolojilere de öncelik veriyoruz. Ülkeler arasında teknolojik uçurumun kapatılmasını amaçlayan BM en az gelişmiş ülkeler için, teknoloji bankasına ev sahipliği yapıyoruz. ‘ diyerek G20 zirvesinde alınan kararların belirlenen hedefler ulaşmada fayda sağlayacağını ve bu zorlu süreçte G20 zirvesine ev sahipliği eden başarılı bir şekilde zirveyi  ifa eden, Suudi Arabistan'ı tebrik ederek  gelecek dönem için İtalya’ya başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.



Son Güncelleme: 23.11.2020 12:56
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Anahtar Kelimeler:
G20 ZirvesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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