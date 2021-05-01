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Cumhurbaşkanı Erdoğan, onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, onay verdi. 10 fakülte kuruldu!

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 fakülte kurulmasına karar verdi. Fakültelerin kurulmasında ve yüksekokulların kapatılmasına yönelik kararları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi ise 10 yeni fakültenin kurulmasına onay verdi. Ayrıntılar haberimizde

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
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Edinilen bilgilere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onayına göre 10 yeni fakülteler kuruldu. Bazı yüksekokullar kapatılırken ise bu kararlar 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildi.

İşte yeni açılan fakülteler

  • Batman Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi,
  • İstanbul Galata Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi,
  • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
  • İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Hukuk Fakültesi,
  • Mardin Artuklu Üniversitesinde Tıp Fakültesi,
  • Muş Alparslan Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi,
  • Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde Hukuk Fakültesi,
  • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Kayseri Tıp Fakültesi kuruldu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerindeki beden eğitimi ve spor yüksekokulları da kapatıldı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı10 FakülteÜniversiteErdoğan
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