Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarının atılacağını duyurdu

Covid-19 virüslerden dolayı, birçok alanda kısıtlamalar yapılmıştı. Mart ayına girmekle birlikte kısıtlamalarda değişiklik yapıldı. Vatandaşlar, kısıtlamaların hangi illerde devam edip etmediği merak etmeye başladı. Kısıtlamalarla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Resmi açıklamaya göre kafe, restoran ve kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 ve 19.00 saatleri arasında işletmelerin %50 oranıyla faaliyet gösterebilecek. Eğitimde ise, 8. Sınıf ile 12. Sınıflar yüz yüze eğitim görecek. Düşük ve orta riskli şehirler, diğer aşamalarda yüz yüze eğitime başlayacak. Liselerde sınavlar yüz yüze olacak.

Kısıtlamaların değişmesinde sokağa çıkma yasakları da etkilendi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları düşük ve orta riskli şehirlerde son bulacak. Yüksek ve çok riskli şehirlerde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Hafta içi uygulanan saat 21.00 yasağı ise devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Şehirlerin risklerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklerle ayrıldığını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre yapıldığını söyledi.

Oluşturulan renk kodları;

Düşük kademeler;

Düşük risk mavi: Yüz binde 10'un altında vaka görülen şehirler.

Orta risk sarı: Yüz binde 11-35 arası vaka olan şehirler.

Yüksek kademeler;

Yüksek risk turuncu: Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan şehirler.

Çok yüksek risk kırmızı: Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen şehirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan konular hakkında açıklamalar yaptı. Kararlar içişleri genelgeleri sonrası yürürlüğe girilecek.