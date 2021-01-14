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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak

Aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün şehir hastanesinde koronavirüs aşısı olacağı açıklandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak
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Çin'den alınan 3 milyon koronavirüs aşısının testlerinden sonra acil kullanım onayının verilmesiyle birlikte Türkiye bu sabah kitlesel olarak koronavirüs aşısını vurulmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı takvimine göre ilk aşamada sağlık çalışanları aşı olacak ve şu an itibariyle 100 binden fazla çalışan ilk doz koronavirüs aşılarını vuruldu.

ERDOĞAN KORONAVİRÜS AŞISINI OLACAK

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik az önce yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'den getirilen koronavirüs aşısını Ankara Şehir Hastanesinde yaptıracağını duyurdu.

Çelik, aşılama çalışmalarının şeffaflık içinde milletin her kesimine ulaşacağını vurguladı.

Dün verilen koronavirüs aşısı acil kullanım onayı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri dün toplantı sonrasında koronavirüs aşılarının ilk dozunu vurulmuştu.



Son Güncelleme: 14.01.2021 17:39
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşısıErdoğan
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