Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Su Hattı ve Kapalı Maraş hakkında konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Hattı’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundular. Erdoğan yaptığı açıklamalarında “Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Doğu Akdeniz Konferansı’nda Kıbrıs Türklerinin de hak ettiği gibi temsil edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu olduğunu ifade etti. Birincisinin Türkiye’nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması olduğunu ve ikincisinin ise Kıbrıs Türk halkının Ada’nın çevresindeki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesi olduğunu aktardı.

KKTC’ye Su Temini

Kapalı Maraş’ın Açılışı

Kısa bir süre içinde hattın tamiratının sonlandırılarak yeniden su teminine başlandığını belirten Erdoğan, dünyada ilk kez uygulanan askılı boru sistemi ile aktarımın gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca Türkiye’nin bu projeyle daima KKTC’deki kardeşlerinin yanında olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Kıbrıs meselesinin yarım yüzyıldan daha uzun süredir çözüm beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan her defasında Rum tarafının ve Yunanistan’ın oyunbozanlığı yüzünden sonuç alınamadığını ifade etti. Maraş’ın KKTC toprağı olduğunun bir gerçek olduğunu belirterek buradaki tasarruf hakkının da Türk makamlara ait olduğunu bildirdi. Maraş’ı halkın istifadesine sunulması kararını da sonuna kadar desteklediğini aktararak tebrikte bulundu.

Ersin Tatar’da Önemli Açıklamalarda Bulundu

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da yaptığı açıklamalarında meşru haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ve uzun zamandır hayali kurulan bu su projesinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Kapalı Maraş’In açılmasıyla ilgili olarak ise geçmiş dönem içinde 80-90’larda bu konunun çok kez gündeme geldiğini ancak bir sonuca varılamadığını, Rum tarafının barış ve refahı çökerttiğini hatırlattı. Kıbrıs halkının Perşembe gününden itibaren sahili kullanabileceklerini dile getirdi.