İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Su Hattı ve Kapalı Maraş hakkında konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Su Hattı’nın açılışında yaptığı konuşmasında Doğu Akdeniz ve Kapalı Maraş konuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur” dedi…

06 Ekim 2020 Salı 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Su Hattı ve Kapalı Maraş hakkında konuştu!
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Hattı’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundular. Erdoğan yaptığı açıklamalarında “Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Doğu Akdeniz Konferansı’nda Kıbrıs Türklerinin de hak ettiği gibi temsil edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu olduğunu ifade etti. Birincisinin Türkiye’nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması olduğunu ve ikincisinin ise Kıbrıs Türk halkının Ada’nın çevresindeki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesi olduğunu aktardı.

KKTC’ye Su Temini


Kısa bir süre içinde hattın tamiratının sonlandırılarak yeniden su teminine başlandığını belirten Erdoğan, dünyada ilk kez uygulanan askılı boru sistemi ile aktarımın gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca Türkiye’nin bu projeyle daima KKTC’deki kardeşlerinin yanında olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Kapalı Maraş’ın Açılışı

Kıbrıs meselesinin yarım yüzyıldan daha uzun süredir çözüm beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan her defasında Rum tarafının ve Yunanistan’ın oyunbozanlığı yüzünden sonuç alınamadığını ifade etti. Maraş’ın KKTC toprağı olduğunun bir gerçek olduğunu belirterek buradaki tasarruf hakkının da Türk makamlara ait olduğunu bildirdi. Maraş’ı halkın istifadesine sunulması kararını da sonuna kadar desteklediğini aktararak tebrikte bulundu.

Ersin Tatar’da Önemli Açıklamalarda Bulundu

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da yaptığı açıklamalarında meşru haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ve uzun zamandır hayali kurulan bu su projesinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Kapalı Maraş’In açılmasıyla ilgili olarak ise geçmiş dönem içinde 80-90’larda bu konunun çok kez gündeme geldiğini ancak bir sonuca varılamadığını, Rum tarafının barış ve refahı çökerttiğini hatırlattı. Kıbrıs halkının Perşembe gününden itibaren sahili kullanabileceklerini dile getirdi.



Son Güncelleme: 06.10.2020 20:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KKTCTürkiyeRecep Tayyip ErdoğanErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısını iptal etti
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısını iptal etti
Özgü Namal eşi Ahmet Serdar Oral'dan üzücü haber! Serdar Oral hayatını kaybetti
Özgü Namal eşi Ahmet Serdar Oral'dan üzücü haber! Serdar Oral hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüze yüze eğitime geçişin detaylarını açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüze yüze eğitime geçişin detaylarını açıklayacak
Muğla'da dehşete düşüren olay! Çantanın içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı
Muğla'da dehşete düşüren olay! Çantanın içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı
Türkiye' den Facebook sosyal medya platformuna girilemeyecek mi? Temsilci atanmadı!
Türkiye' den Facebook sosyal medya platformuna girilemeyecek mi? Temsilci atanmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime geçecek sınıfları açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime geçecek sınıfları açıkladı!

Popüler Haberler

Özgü Namal' ın kocası Serdar Oral vefat etti! Serdar Oral kimdir?
2021 Emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası beklenti anketi yaptı!
Masumlar Apartmanı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Ekim 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Altın ne kadar oldu? 6 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 6 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Rüyada ağaç görmek ne demektir? Rüyada ağaç görmenin anlamı ve tabiri
The Society dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak?
BİM 21 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bim indirimli aktüel ürünler listesi
Belediyede memur nasıl olunur? 2020 Belediye memurluk şartları
Sahil Güvenlik Komutanlığı 65 tam zamanlı sözleşmeli personel alacak!
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2020
Günlük burç yorumları 7 Ekim 2020 Çarşamba - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
HES kodu nedir, nasıl alınır? 2020
Nalbur ve hırdavat dükkanı bayilik veren firmalar 2020
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kimdir, nereli yaşı kaç?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.