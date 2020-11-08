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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her kim milletten koparsa, bu partide yeri yoktur.'

Kocaeli'nde kongrede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Her kim milletten koparsa, bu partide yeri yoktur' demesi büyük ilgi topladı. Pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam konuşmasını araştırmaya başladı.

08 Kasım 2020 Pazar 22:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her kim milletten koparsa, bu partide yeri yoktur.'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’nde katıldığı kongrede yaptığı konuşma merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Her kim partinde koparsa, artık bu partide yeri yoktur’ söylemi büyük ilgi topladı.


Kocaeli kongresinde partililere mesaj

Kocaeli kongresinde parti çalışanlarına ültimatom veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, ‘Her kim ki milletten koparsa, halkla arasına duvar örerse, kendini ulaşılmayan, erişilmeyen bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, hiçbir yoğunluk, hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin, millete uzak durmanın bahanesi olamaz. Bunun için kurulduğumuz günden bugüne kadar partimize hizmet vermiş, teşkilatlarımızda görev almış arkadaşlarımızdan başlayarak şehirlerimizin ve ülkemizin tamamında tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 22:45
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanAçıklamaKocaeli
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