Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara kredi müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığında AK Parti 7.Olağan Denizli, Mersin ve Uşak il kongrelerine video konferans yoluyla katıldı.
Kredi taksitleri ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlara verdiği kredileri 1 Ocak 2021 tarihi ile 30 Haziran 2021 tarihi arasında kredi taksiti bulunan esnafların taksitlerinin erteleneceğini duyurdu. Böylece esnaflar kredi taksitlerini altı ay boyunca ödemek zorunda kalmayacak.
Son Güncelleme: 25.01.2021 17:31