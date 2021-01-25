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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara kredi müjdesi verdi

Halkabnk'ın esnafa verdiği faiz destekli kredilerin altı aylık dönem için taksitlerinin ertelendiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara kredi müjdesi verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığında AK Parti 7.Olağan Denizli, Mersin ve Uşak il kongrelerine video konferans yoluyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafları rahatlatacak bir haberi paylaştı.. Erdoğan, esnafın kredi borçlarıyla alakalı açıklama yaptı.

Kredi taksitleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlara verdiği kredileri 1 Ocak 2021 tarihi ile 30 Haziran 2021 tarihi arasında kredi taksiti bulunan esnafların taksitlerinin erteleneceğini duyurdu. Böylece esnaflar kredi taksitlerini altı ay boyunca ödemek zorunda kalmayacak.



Son Güncelleme: 25.01.2021 17:31
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCuhurbaşkanıEsnafKredi
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