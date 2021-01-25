Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara kredi müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığında AK Parti 7.Olağan Denizli, Mersin ve Uşak il kongrelerine video konferans yoluyla katıldı.

Kredi taksitleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinde zor günler geçirenları rahatlatacak bir haberi paylaştı.. Erdoğan, esnafınborçlarıyla alakalı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlara verdiği kredileri 1 Ocak 2021 tarihi ile 30 Haziran 2021 tarihi arasında kredi taksiti bulunan esnafların taksitlerinin erteleneceğini duyurdu. Böylece esnaflar kredi taksitlerini altı ay boyunca ödemek zorunda kalmayacak.