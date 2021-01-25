İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki yeni yapılan deprem konutlarını havadan inceledi

Elazığ'da meydana gelen depremden bir sene sonra yeni yapılan deprem konutlarını sahiplerine vermek üzere şehre gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutları havadan inceledi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki yeni yapılan deprem konutlarını havadan inceledi
Takip Et:

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin üzerinden bir sene geçti. Bölgede yaşayan halkın yaralını sarmak için çalışmalara başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20bin konut yapmaya başlamıştı.

Bakanlığın ve TOKİ’nin yaptığı 8bin konutun inşası bitti. Biten konutların 5.500 tanesi bugün sahiplerine verilecek.

Erdoğan, havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da yaşanan depremin 1.yılı sebebiyle düzenlenen anma törenine ve depremde evleri yıkılan vatandaşlara anahtar teslim töreni için şehre geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yeni konutları helikopterle havadan inceleyerek, Bakan Murat Kurum’dan bilgiler aldı.



Son Güncelleme: 25.01.2021 17:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanMurat KurumElazığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü'nde 1 işçi kazara kuyuya düşerek yaralandı!
Beylikdüzü'nde 1 işçi kazara kuyuya düşerek yaralandı!
Sinovac aşılarının ikinci sevkiyatları Türkiye'ye ulaştı
Sinovac aşılarının ikinci sevkiyatları Türkiye'ye ulaştı
İzmir Bornova ilçesinde apartman yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
İzmir Bornova ilçesinde apartman yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
Ambulans hatalı park eden araçlar yüzünden sokağa giremedi! Sağlık çalışanları koşarak hastaya yetişti!
Ambulans hatalı park eden araçlar yüzünden sokağa giremedi! Sağlık çalışanları koşarak hastaya yetişti!
EGM'den çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili paylaşım!
EGM'den çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili paylaşım!
BOTAŞ 268 personel alacağını açıkladı!
BOTAŞ 268 personel alacağını açıkladı!

Popüler Haberler

Kosgeb kredisiyle hangi firmalardan bayilik alabilirsiniz? 2021 Kosgeb desteği ile bayilik açma
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Mendirman Celaleddin karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Halkbank’tan esnafa 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği
Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle Hollanda birbirine girdi
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek nereli, yaşı kaç?
Saç satmak için gerekenler ve kriterler nelerdir?
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
FOX TV Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Akıllı telefon markaları Türkiye'de üretim yapacak
Diploma alımı için vekalet nasıl verilir? Diploma Vekaleti işlemleri
Temizlik Benim İşim yarışması formatı ne? Nasıl bir yarışma
4A, 4B, 4C Nedir? 4a 4b 4c nedir, ne demektir, farkları
Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna yeni katılanlar ve ayrılanlar!
Zamlı rakı fiyatları ne kadar oldu? 35lik, 50lik, 70lik, 100lük, 150lik yeni rakı fiyatları ne kadar?
KOSGEB kredisi kimlere verilir? KOSGEB desteği için gerekli belgeler nelerdir?
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2021
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yeri ve mekanları
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Prim borcu olan kişilere emeklilik kredisi verilecek
Öğrencilere yapılan SED yardımına nasıl başvuru yapılır? Öğrencilere burs veren vakıflar hangileridir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.