Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki yeni yapılan deprem konutlarını havadan inceledi

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin üzerinden bir sene geçti. Bölgede yaşayan halkın yaralını sarmak için çalışmalara başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20bin konut yapmaya başlamıştı.

Bakanlığın ve TOKİ’nin yaptığı 8bin konutun inşası bitti. Biten konutların 5.500 tanesi bugün sahiplerine verilecek.

Erdoğan, havadan inceledi

Cumhurbaşkanı, Elazığ’da yaşanan depremin 1.yılı sebebiyle düzenlenen anma törenine ve depremde evleri yıkılan vatandaşlara anahtar teslim töreni için şehre geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yeni konutları helikopterle havadan inceleyerek, Bakan Murat Kurum’dan bilgiler aldı.