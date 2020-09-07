Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Okul öncesi ve 1.sınıflar'dan başlanarak okullar açılıyor

Kabine bugün 40.kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan önemli konular hakkında ki kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

OKULLARIN DURUMU

Toplantı sonrasında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan okulların açılmasıyla ilgili olarak aillelerin tercihine göre okul öncesi ve 1.sınıflardan başlanarak okulların açılacağını, bu durumun iller arasında vaka sayılarına göre farklılık gösterebileceğimi söyledi.

TOPLU TAŞIMA VE RESTAURANTLARA SIKI DENETİM

MASKE CEZALARI TAHSİL EDİLECEK

Korona virüs gündemi ile toplanan kabinede alınan bir diğer karar ise toplu taşıma ve restauranlar ile ilgili oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan bu süreçte kafe ve restaurantların çok sıkı bir şekilde denetleneceğini , toplu taşımada ise kesinlikle ayakta yolcu taşımaya izin verilmeyeceğini altını çizdi.

Korona virüs pandemi sürecinde en önemli tedbirlerden olan maske kullanımına değinen Erdoğan, maske takma kuralına uymayan kişilere yazılan para cezalarının kesinlikle tahsil edileceğine vurgu yaptı. Korona virüs vaka tablosunda ki güncel verilerin şeffaflık içinde her akşam yayınlandığını söyledi