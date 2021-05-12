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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımları atılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda, Ramazan Bayramı sonrasında kontrollü normalleşme adımlarının atılacağını duyurdu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımları atılıyor
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Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında tam kapanma  sürecinde Ramazan Bayramına girerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Bayram sonrası için önemli bir açıklama geldi.

Ramazan Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Erdoğan, yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle islam aleminin buruk bir bayram geçirdiğini ifade etti. 

Bayram sonrasında normalleşme adımları atılacak

Erdoğan geçtiğimiz Ramazan Bayramınında bu şekilde geçirildiğini hatırlattı ve sonrasında bu hastalığın yeni dalgalar halinde tüm dünya ülkelerini etkisi altına aldığı gibi bizim ülkemizide etkilediğini sözlerine ekledi. Son dönemlerde artan yoğun bakım ve hastalık sebebiyle gerçekleşen ölümler sebebiyle kısıtlamalar getirmek zorunda kaldığını vurgulayan Erdoğan, salgın hastalığı kontrol altına almış olarak Ramazan Bayramı sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarının atılacağını ifade etti.

Erdoğan,sağlık sisteminin güçlü bir şekilde ayakta tutmanın yanında aşılama başta olmak üzere salgına karşı her türlü yöntemi kullacaklarını vurguladı.

Her kesime destek sunuldu

 

Salgın sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen her kesime destek sunduklarını ifade eden Erdoğan,üretimi istihdamı büyümeyi kalkınmayı destekleyecek her adımı attıklarını bir kez daha vurguladı ve buna rağmen geliri azalan vatandaşların sıkıntılarının en kısa sürede giderileceğini sözlerine ekledi.

 

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanNormalleşmeBayram Sonrası Normalleşme
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