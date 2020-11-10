Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki seçimleri kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan’ın gönderdiği mesajında Joe Biden için “Sayın Seçilmiş Başkan” ifadelerini kullandığı dikkatlerden kaçmadı.
Ayrıca ilerleyen dönemde ABD yönetimi ile bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığı tekrarlayarak ülkeler arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de devam edeceğine inandığını ifade etti.
Son Güncelleme: 10.11.2020 22:00