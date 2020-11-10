Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki seçimleri kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan’ın gönderdiği mesajında Joe Biden için “Sayın Seçilmiş Başkan” ifadelerini kullandığı dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan Biden’a gönderdiği tebrik mesajında, “ Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi,-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ilerleyen dönemde ABD yönetimi ile bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığı tekrarlayarak ülkeler arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de devam edeceğine inandığını ifade etti.