Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan mesajını iletti

, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. Yılı olması sebebiyle veUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını için bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınlamış olduğu mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygular ile kutladığını söyleyerek Gazi Mustafa Kemal’in çocuk bayramı olarak Ülkemiz çocuklarına ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diledi. Öte yandan her yıl dünya çocukları ile bir araya gelinen bu günde bu yıl da geçen yıl gibi küresel korona virüs salgını nedeniyle dünya çocuklarıyla bir araya gelemeden kutlansa da bu anlamlı günün heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle Türk milletinin bağımsızlığını ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ederek açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığımızın öncüsü olduğunu söyledi.

Meclisin, 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne kadar birçok badire atlattığını, Millî Mücadele'de şerefle kazandığı ‘gazilik’ payesini, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ikinci kez alındığı belirtilen Erdoğan söylerine Darbe girişimi hakkında konuşarak devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Darbe, cunta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ’cüler tarafından bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelli ahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye idealiyle kenetlenen aziz milletimiz için daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa etmenin gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan Milletimizin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel öneklerinden birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin en kıymetli hazineleri olduğunu bir kez daha vurgulamak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerlediklerini anlattı. Bu yolla, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarını sunduğunu söylerken, İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ile minnet ile yad ettiklerini söyleyerek tüm çocuklarımızın bu müstesna bayramını gönülden tebrik ettiklerinin aktardı.