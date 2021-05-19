Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs için çağrıda bulunmuştu! 81 ilde İstiklal Marşı okundu

Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleşiyor. Bugünün anlam ve önemi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ildeki vatandaşları bu akşam saat 19.19’da İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Bu akşam saat 19:19'da, Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte, yürekten gelen bir sesle İstiklâl Marşımızı okuyacağız. Gelin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, kurtuluş mücadelemizin ruhunu temsil eden bu dizelerle kutlayalım.”

Bu çağrının ardından Türkiye genelinde vatandaşlar balkonlarından ellerinde bayraklar ile İstiklal Marşını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu etkinliğe Çankaya Köşkü’nden katıldı. Erdoğan’a gençler de eşlik etti.