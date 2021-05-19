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Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs için çağrıda bulunmuştu! 81 ilde İstiklal Marşı okundu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye genelinde kutlanıyor. Kutlamalar pandemi dolayısı ile tedbirler kapsamında yürütülüyor. Tedbirler kapsamında yapılan kutlamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılım sağladı. Erdoğan, 81 ili bu akşam 19.19'da İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Bu günün anlam ve önemi için tüm yurtta aynı anda İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs için çağrıda bulunmuştu! 81 ilde İstiklal Marşı okundu
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Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleşiyor. Bugünün anlam ve önemi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ildeki vatandaşları bu akşam saat 19.19’da İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Bu akşam saat 19:19'da, Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte, yürekten gelen bir sesle İstiklâl Marşımızı okuyacağız. Gelin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, kurtuluş mücadelemizin ruhunu temsil eden bu dizelerle kutlayalım.”

Bu çağrının ardından Türkiye genelinde vatandaşlar balkonlarından ellerinde bayraklar ile İstiklal Marşını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu etkinliğe Çankaya Köşkü’nden katıldı. Erdoğan’a gençler de eşlik etti.  


Son Güncelleme: 19.05.2021 22:53
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Anahtar Kelimeler:
19MayısCumhurbaşkanıİstiklalMarşı
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