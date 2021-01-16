Cumhurbaşkanı açıkladı: 18 yılda 3 ‘e katlayan başarı!

En başarılı 18 yıl olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına başlarken Türkiye’nin birçok badire atlattığını, engelleri aştığını söyledi. Birçok saldırıya uğranmasına rağmen Türkiye en başarılı 18 yılını yaşadığından bahseden Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına devam ederken doğal gazın 68 milyon vatandaşa ulaştığını ayrıca salgın dönemine rağmen farklı bölgeleri de doğal gaza kavuştuğunu söyledi.

18 yılda 3’e katlanan başarı!

Türkiye’nin büyümesine büyük katkı sağlayan elektrik kurulu gücünün 18 yıla 3’e katladığını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan 96 bin megavata ulaştırdığını söyledi. Konuşmasını sonlandırırken sadece üretim olarak değil, yenilebilir enerji teknolojilerinde de başarı elde edildiğini ve merkez ülke olmayı hedeflediğini açıkladı.