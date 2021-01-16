İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Cumhurbaşkanı açıkladı: 18 yılda 3 ‘e katlayan başarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış törenine katılarak önemli konuşmalarda bulundu. Konuşmasında önemli noktalara değinen Cumhurbaşkanı: “Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:42
Cumhurbaşkanı açıkladı: 18 yılda 3 ‘e katlayan başarı!
Takip Et:

En başarılı 18 yıl olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına başlarken Türkiye’nin birçok badire atlattığını, engelleri aştığını söyledi. Birçok saldırıya uğranmasına rağmen Türkiye en başarılı 18 yılını yaşadığından bahseden Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına devam ederken doğal gazın 68 milyon vatandaşa ulaştığını ayrıca salgın dönemine rağmen farklı bölgeleri de doğal gaza kavuştuğunu söyledi.

 

18 yılda 3’e katlanan başarı!

 

Türkiye’nin büyümesine büyük katkı sağlayan elektrik kurulu gücünün 18 yıla 3’e katladığını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan 96 bin megavata ulaştırdığını söyledi.  Konuşmasını sonlandırırken sadece üretim olarak değil, yenilebilir enerji teknolojilerinde de başarı elde edildiğini ve merkez ülke olmayı hedeflediğini açıkladı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 16:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanElektrikDoğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı
Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı
Çinli çiftin ölüme gidiş kameralara yansıdı
Çinli çiftin ölüme gidiş kameralara yansıdı
İkinci kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
İkinci kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
Manisa'da 3.2 şiddetinde deprem
Manisa'da 3.2 şiddetinde deprem
İstanbullular dikkat! Uyarı üzerine uyarı: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak
İstanbullular dikkat! Uyarı üzerine uyarı: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak
Otomobil sahiplerini ilgilendirecek gelişme! MTV ödemeleri 1 Şubat’ta sona erecek!
Otomobil sahiplerini ilgilendirecek gelişme! MTV ödemeleri 1 Şubat’ta sona erecek!

Popüler Haberler

Seferberlik görev emri nedir, nereden ve nasıl öğrenilir?
A101 Huawei Y5 alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
2020 Aralık ayı hacamat günleri takvimi
Çocukluk Çocukluk neden final kararı aldı? Çocukluk final nedeni ve tarihi
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
TV8 Masterchef Junior başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Manisa askere kaç gönderiyor? 2021 Manisa merkez ve ilçeleri celp dönemleri
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei band 4 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
Kilis askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Sihirbazlar Çetesi 3 filmi ne zaman vizyona girecek? Yeni gelen oyuncular ve konusu
ING yüzde 0,94 kampanyalı oranlarla ihtiyaç kredisi sunuyor
Asgari ücretli çalışan maaşlarına 350 TL zam gelecek
Kore filmleri 2020: Güney Kore aşk filmleri
Kobi destek kredisi nedir? Kobi destek kredisi alma şartları nelerdir?
Limited şirketlerin kredi kullanım şartları ve devletin şirketlere verdiği destekler
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Aksaray askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
Yalova askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
E-devlet üzerinden HES kodu alma 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.