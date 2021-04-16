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Cumartesi Pazar marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor?

Ramazan ayı boyunca geçerli olacak yasaklar valiliklere genelge olarak gönderildikten sonra pek çok işletmenin açılış ve kapanış saatleri değiştirildi. Vatandaşlar, Cumartesi Pazar marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor? sorularını araştırıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 04:44
Cumartesi Pazar marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor?
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Ramazan için getirilen ek tedbirler sonrasında hafta sonu tam sokağa çıkma uygulamasına geçildi. Uygulama sonrasında pek çok işi hafta sonları marketlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Marketlerin hafta içi ve sonu çalışma saatleri ile bilgiler İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile belirlendi.

Cumartesi Pazar marketler açık olacak mı?

Hafta sonları uygulanacak tam sokağa çıkma yasaklarında marketler belirli saatler arasında açık olacak. Genelge kapsamında hafta sonları marketler, manavlar, kuruyemişçiler, kasaplar ve bakkallar saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Aynı zamanda açık olan bu işletmeler online hizmet ve kapıya servis gibi alışverişleri de kullanabilecek. Hafta sonları yasaklarda ekmek üretim ve dağıtımı yapan ruhsatlı işletmelerde açık olacak.

Alınan bir diğer karara göre iftardan önce fırınların önünde ramazan pidesi kuyruklarının oluşmaması için işletme sahipleri iftara 1 saat kala üretim ve ramazan pidesi satışını kesecek. Ekmek dağıtımı yapan firmalar sadece market ve bakkallara ürün götürecek. Ekmek dağıtım araçlarında satış yapılması yasaklanacak.

Küçük esnafın desteklenmesi için hafta içi çalışma saatleri 07.00 – 18.00 olarak belirlenirken zincir marketler saat 10.00’da açılacak.

2021 BİM açılış saati

BİM hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arasında açık olacak

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arasında açık olacak.

2021 A101 açılış saati

A101 hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arasında açık olacak.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arasında açık olacak.

2021 ŞOK açılış saati

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arasında açık olacak.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arasında açık olacak.

2021 Migros açılış saati

Migros hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arasında açık olacak.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arasında açık olacak.

Bakkallar açık olacak mı?

Bakkallar da marketler gibi hafta içi saat 10.00’da açılacak ve 18.00’da kapanacak. Hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında ise bakkallar sat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 04:44
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Cumartesi PazarMarketlerBakkallarAçık MıKaça Kadar Açık
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