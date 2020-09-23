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Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cübbeli Ahmet’in ifadesine başvurdu! Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, daha önce öne sürdüğü ifadeleri nedeniyle ifadeye çağrıldı…

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:31
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün çıktığı bir televizyon programı içinde kullandığı ifadeler sonrasında ifade vermesini istedi. Ahmet Mahmut Ünlü televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı deneğin silahlandığı" şeklinde iddiaları öne sürmüştü.

Başsavcılık Cübbeli Ahmet’in bu ifadeleri sonrasında soruşturma başlatarak kendisinin ifadesine başvurdu.



Son Güncelleme: 23.09.2020 13:31
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Anahtar Kelimeler:
SavcılıkSoruşturma
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