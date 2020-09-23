Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün çıktığı bir televizyon programı içinde kullandığı ifadeler sonrasında ifade vermesini istedi. Ahmet Mahmut Ünlü televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı deneğin silahlandığı" şeklinde iddiaları öne sürmüştü.

Başsavcılık Cübbeli Ahmet’in bu ifadeleri sonrasında soruşturma başlatarak kendisinin ifadesine başvurdu.