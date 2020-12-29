Covid-19 virüsüne yakalanan doktor hayatını kaybetti!

Denizli’de özel bir klinikte medikal estetik uzmanı olarak çalışan Dr. Hakan Türkoğu, Covid-19 virüsü yüzünden hayatını kaybetti.

Covid-19 virüsüne yakalanması ardından 20 gün boyunca tedavi altında kalan Hakan Türkoğlu virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Hakan Türkoğlu’ndan iki hafta önce annesi Hanife Türkoğlu’nun da yine Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

45 yaşındaki 1 çocuk sahibi Hakan Türkoğlu, Covid-19 virüsü bulgularına sahip olması ardından hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Yapılan test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen Dr. Türkoğlu kendisini evde karantinaya aldı. Ancak her geçen gün durumu daha da kötüye giden Türkoğlu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede 20 gün boyunca tedavi altına alınan Hakan Türkoğlu yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Sonunda virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Annesi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Hakan Türkoğlu’nun annesi Hanife Türkoğlu’nun da oğlundan iki hafta evvel hayatını kaybettiği elde edilen bilgiler arasında yer aldı. Hakan Türkoğlu’nun karantinada olmasından dolayı annesinin cenazesine gidemediği, babasının da tedavi altında olduğu ifade edildi.