Covid-19 testi pozitif olan aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme başlatıldı

Gaziantep’te korona-virüs testi pozitif olan bir aşçının yemek yaptığı iddialarına yanıt geldi. Aşçının test yapıldıktan sonra yemek yapmadığı kendinin izole ettiği öğrenildi.

Gaziantep’te yaşanan olayda 300 kişinin çalıştığı bir fabrikada aşçılık yapan bir işçi korona-virüs olduğu ve yaptığı yemeklerin çalışan işçilere yedirildiği iddia edildi. Başlatılan inceleme doğrultusunda Gaziantep Valiliği olay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşçının korona-virüs testinin pozitif çıktığı ama aşçının yemek yapmadığı kendisi ve yardımcısının kendilerinin izole altına aldığı öğrenildi.Fabrika’da yapılan incelemelerde olayın 16 gün önce yaşandığı ve bu süre zarfında 2. Bir vakanın tespit edilmediği söylendi.

Öte yandan bu iddiada bulunan işçinin iyi niyet göstermediği gerekçesiyle işine son verildi.

