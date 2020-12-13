Covid-19 sebebiyle refakatçiler para kazanıyor

Covid-19 salgının yayılması ve ülkemizde vaka sayıların artması ile birlikte, yanlarında refakatçi olması gereken hastalara bakımlarını karşılamaları gereği izin verilmektedir. Bazı yakınlar bu salgının risklerini almak istemiyor. Bakıcı aramak zorunda kalıyorlar. Burada ise firmalarda çalışan refakatçilere iş düşüyor. Belli ücret karşılığında gerekli tedbirlerini alarak hastalar iyileşene dek bakıcılar bakıyor. Bu süreçten ve durumdan faydalanmak isteyenler ise sosyal medya üzerinden, covid-19 hastalarına refakatçi olunur ilanlarıyla gündemde yer aldılar.

1 gün bakıp 600 TL alıyorlar

İlan vermiş kişilerden biri, Covid-19 hastası olan kişilerin servislerine gidip refakatçi olduğunu söylüyor. 24 saat için 600 TL gibi bir ücret talep ediyor. Hastanın yanına girdiğimiz andan taburcu olana kadar çıkmalarının yasak olduğunu söyleyen ilan sahibi, hastalarından yanında onlara bakabilecek tecrübeli birinin olması gerektiğini vurguladı.

Referans ile hasta bakmak istiyorlar

Covid-19 servisinde durumu ağır ve bakım ihtiyacı olanlar için refakatçi ilanı verenler çoğalıyor. İlan veren bir bakıcı, daha önce çalıştığı yerleri paylaşıp onları refarans olarak kendini ön plana çıkartmaya çalıştığı görüldü.

Hastaları iyileştirip karantinaya giriyorlar

Covid-19 hastalarına refakatçi olanlar ve özel firmalardan gelen bakıcılar hastaların iyileşme süreçlerine kadar onlarla birlikte. Hastanedeyseniz hastanede, evde iseniz evde sizlerin bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak için koşturuyorlar. Yemek, ilaç, kişisel bakım vb. Hastaları hastalığı atlattıktan sonra ise kendilerini 14 günlük süreyle karantinaya alma ihtiyacı duyuyorlar. Eğer bir belirtileri olmadıysa süreç bittikten sonra tekrar yeni hasta için arayışa giriyorlar. Bu refakatçilerin 24 saatlik çalışma ücretleri 250 TL fakat covid-19 hastasına bakan refakatçilerde bu fiyat 500 TL ve üzerinde de olabiliyor.

"Koronavirüs hastalarına giden refakatçiler riskli gruplar oluyor''

Bakıcı firma sahibi Efe Aydoğan, refakatçilerini 2 gruba ayırıp covid-19 hastalarına giden ve gitmeyen gruplar şeklinde oluşturduklarını söyledi. Aydoğan çalışma şekillerine ise şu şekilde anlattı:

“ Covid-19’a yakalanan hastalara giden refakatçiler riskli gruplardır. Bu refakatçilerimizi normal hastalara yönlendirmiyoruz, normal hastalara gidenleri ise diğer hastalara göndermiyoruz.”

Refakatçilerimiz yaşlı bakım adı altında çoğu çalışmaları yapıyor; alt değiştirme, sonda takma, ilaç takibi, yemek yeme. İhtiyaç duyulduğunda ise doktoru ile görüşüp bunu yakınlarına rapor ediyoruz diyen Aydoğan, covid-19 refakatçilerimiz ise kendilerini korumaya gayret gösteriyorlar. Hastanın karantinası bitince de kendilerini koruma altına alıyorlar ifadelerini kullandı. Refakatçi için normal hastalardan çok covid-19’a yakalanan hastalar için talep artış gösterdiğini belirtti.

Bir bakıcı firmasından refakatçi olan Demir Türkmen, hasta odasındaki gününü anlattı. Türkmen, pandemi sonrası bu işe başladım başlarken niyetim insanlara yardım etmekti dedi. Bu süreçte tedbirlerimi alıyorum, yemeklerimiz ayrı ayrı şekilde zaten maske ve eldivenlerimizi sık sık değiştiriyor oda içinde bulunan camlar günde üç öğün açılıp içerisini havalandırıyoruz diyen Türkmen, odalara temizlikçi geldiğini ve düzenli bir şekilde temizlik yapıldığını vurguladı.