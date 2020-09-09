Covid-19 gerekçesiyle 81 şehir için kısıtlama kararları alındı!

Covid-19 virüsü salgını kapsamında vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte bakanlık harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde geçerli olan kısıtlamaları açıkladı. Yayınlanan yeni genelge ile birlikte toplu taşımalarda gerekli önlemlerin alındığı görüldü.
Ayrıca bakanın açıklamalarına bakıldığında metro ve metrobüsler için üst sınır belirleneceği, koltuk kapasitelerinin seyreltilerek fiziki mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi. Kişilerin toplu olarak yer alabilecekleri yerlerde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı’nın ilgili Genelgelerinde ifade edilen Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlere uyulmasıyla ilgili denetimlerin artırılacağı da söylendi.