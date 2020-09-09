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Covid-19 gerekçesiyle 81 şehir için kısıtlama kararları alındı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren Covid-19 gerekçesiyle 81 şehir için kısıtlama kararları alındığını açıkladı. Valiliklere yeni bir genelge gönderildi…

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:32
Covid-19 gerekçesiyle 81 şehir için kısıtlama kararları alındı!
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Covid-19 virüsü salgını kapsamında vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte bakanlık harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde geçerli olan kısıtlamaları açıkladı. Yayınlanan yeni genelge ile birlikte toplu taşımalarda gerekli önlemlerin alındığı görüldü.


Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamaya göre 81 şehirde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınlarına son verileceği bildirildi. Açık alanların tümünde ve toplu taşımalarda maske takılmasının zorunlu hale geldiği, maske takmayan kişilere ceza yazılması gerektiğini belirtti. Minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu olamayacağı ve bu gece 00.00’dan sonra 81 şehirde kafeterya, restoran gibi yerlerde canlı müzik ve kaset müzik olmayacağını aktardı.

Ayrıca bakanın açıklamalarına bakıldığında metro ve metrobüsler için üst sınır belirleneceği, koltuk kapasitelerinin seyreltilerek fiziki mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi. Kişilerin toplu olarak yer alabilecekleri yerlerde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı’nın ilgili Genelgelerinde ifade edilen Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlere uyulmasıyla ilgili denetimlerin artırılacağı da söylendi.



Son Güncelleme: 09.09.2020 00:32
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Pandemi
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