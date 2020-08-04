İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general...
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Son Dakika
Flash karar! 81 İl Valiliğine...
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam cezası
Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam...
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
Son Dakika
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine...

Covid- 19 denizden bulaşır mı? Salgın dönemi denize girerken neye dikkat edilmelidir?

Covid- 19 denizden bulaşır mı? Salgın dönemi denize girerken neye dikkat edilmelidir? Yaz sezonu ile normalleşme süreci bir arada yaşanınca insanlar kendilerini tatil yerlerinde buldu. Peki covid- 19 denizden bulaşmıyor mu? Denize girerken dikkat edilmesi gerekenler olduğu gibi sahilde güneşlenirken de dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır.

04 Ağustos 2020 Salı 21:52
Covid- 19 denizden bulaşır mı? Salgın dönemi denize girerken neye dikkat edilmelidir?
Takip Et:

Covid- 19 Denizden Bulaşıyor Mu?

Salgın sonrası insanlar bir süre evlerinden çıkmadı. Ancak yaz sezonunun gelmesi ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte işler değişti. Kendini tatil yerlerine atanlar covid- 19 un denizden bulaşıp bulaşmayacağını merak ediyor. Bu konu ile ilgili pek çok profesör açıklama yaptı. Bu kişilerden biri de Prof. Dr. İlhami Çelik oldu. Çelik, tatilde deniz kıyısındayken bazı önlemler alınması gerektiğinden bahsetti.


Denizden bulaştığına dair henüz bir kanıt olmadığını dile getiren Prof. Dr. İlhami Çelik, denizden gelebilecek birçok bakterinin olduğunu ve deniz suyunun temizliğine bakılması gerektiğini söyledi. Deniz ile ilgili bir kanıt olmadığını vurgulayan Çelik, havuz suyunda klorlama sürecinin önem arz ettiğini belirtti.

Ne klor varsa o kadar iyi olduğunu ve virüsün klor nedeniyle yaşayamayacağını söyledi. Ancak havuzda insanlar birbirlerinden uzak durmaz ve tükürüklerini bir şekilde yutarsa bu durum felaketlere yol açabilir. Mesafe kuralı havuzlarda da geçerlidir. Denizde bu riskin olmadığını belirten Prof. Dr. İlhami Çelik, plajda insanların birbirlerinden uzak şekilde yatması gerektiğini belirtti. Otellerin sıkı önlem aldığını ve herkes kurallara uyarsa sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.



Son Güncelleme: 04.08.2020 21:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs DenizKoronavirüs Denize GirmekKoronavirüs Deniz Veya Havuzdan Bulaşır MıKoronavirüs Deniz Suyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti
Antalya'da kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti
Yapılan düğünden dolayı 1800 kişi karantina altına alındı!
Yapılan düğünden dolayı 1800 kişi karantina altına alındı!
Korona virüs vaka sayısında ki artış binin üzerinde devam ediyor!
Korona virüs vaka sayısında ki artış binin üzerinde devam ediyor!
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı
Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Vakıfbank’ınbayram ihtiyaç kredisi yüzde 0 faiz oranları kampanyası devam ediyor
Star Tv 2020 - 2021 Sezonunda yeni başlayacak dizi ve programlar
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları! Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
A101 06.08.2020 indirimli ürünleri neler? A101 06 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
Paramedik kazanmak için TYT’de kaç net yapmak gerekir? ATT, İlk ve Acil Yardım bölümü kazanmak için net sayısı
Kanalların yayın akışları 19 Ekim Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Engelli kimlik kartı başvuru şartları ve başvuruda gerekli belgeler
Diyanet murakıp ve vaiz kadrolarına naklen 1040 personel alımı yapacak!
Survivor 44.Bölüm fragmanı 12 Nisan Pazar 2020
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışması sunucusu ve jürisi kimlerden oluşuyor? Türkiye Modelini Arıyor yarışması ne zaman başlayacak?
BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı
2020 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.