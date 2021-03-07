İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Çorum'da toprak kayması: 3 bina tahliye edildi!

Çorum iline bağlı Akkent Mahallesinde yaşanan toprak kayması sonucunda bölgede bulunan 3 bina tahliye edilerek binada ikamet eden vatandaşlar misafirhaneye yerleştirildi.

07 Mart 2021 Pazar 11:23
Çorum'da toprak kayması: 3 bina tahliye edildi!
Takip Et:

Çorum ilinde toprak kayması yaşanan bölgede bulunan 3 bina can kaybı yaşanmaması nedeniyle tahliye edildi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, Akkent mahallesinde toprak kaymasının meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda apartmanların çevresinden Çorum Belediyesi ve AFAD ekiplerince numune toplanırken, TOKİ tarafından bölgeye gönderilecek heyet tarafından inceleme yapılacağı aktarıldı. 3 binada ikamet eden vatandaşlar Çorum Belediyesi’ne ait misafirhaneye yerleştirildiler.

İşte toprak kayması yaşanan bölgede inceleme yapılırken bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çorumToprak Kayması3 Binaya Tahliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu

Popüler Haberler

Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Gerçek adı nedir? Mustafa Uzunyılmaz nereli, yaşı kaç?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tövbeler Olsun dizisindeki Eda karakteri kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna karakteri kimdir? Çiğdem Tunç'un hayatı ve yer aldığı diziler
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli'nin hayatı!
Yasak Elma Kaya neden yok? Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Ağustos ayında BluTV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
KYK yurtlarından izin nasıl alınır? KYK izin hakkı kaç gündür?
Göz filmi oyuncuları ve konusu nedir? Kanal D Göz filmi fragmanı
Sefirin Kızı ddizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar
Arıza dizisi Salman karakterini kim canlandırıyor? Numan Çakır kimdir?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Arıza dizisi Aslı karakterini kim canlandırıyor? Sıla Gözüm kimdir?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yaşı ve oynadığı diziler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Mart 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Arıza Burak karakterini kim canlandırıyor? Olgun Toker kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.