Çorum'da toprak kayması: 3 bina tahliye edildi!

Çorum ilinde toprak kayması yaşanan bölgede bulunan 3 bina can kaybı yaşanmaması nedeniyle tahliye edildi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, Akkent mahallesinde toprak kaymasının meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda apartmanların çevresinden Çorum Belediyesi ve AFAD ekiplerince numune toplanırken, TOKİ tarafından bölgeye gönderilecek heyet tarafından inceleme yapılacağı aktarıldı. 3 binada ikamet eden vatandaşlar Çorum Belediyesi’ne ait misafirhaneye yerleştirildiler.

İşte toprak kayması yaşanan bölgede inceleme yapılırken bazı görüntüler;