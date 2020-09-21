Çorum'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç takla attı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Çorum – Sungurlu istikametinde seyir halinde hareket eden Kadir Köse (74) idaresinde ki 05 DK 405 plakalı hafif ticari araç şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı ve takla attı. Kaza sonucunda şoför Kadir Köse ve eşi Gülüzar Köse (81) araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yaralıları araçtan çıkarmayı başardı.

112 acil ekipleri yaralı Kadir ve Gülüzar Köse çiftine olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi’ne sevkleri gerçekleşti. Yararlıların ölüm riski bulunmazken konu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.